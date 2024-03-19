Oruç açtıktan sonra 4 kişiden 2'sinin başına geliyor! Yemek yer yemez ortaya çıkıyor

19 Mart 2024 18:02 - Güncelleme : 19 Mart 2024 18:42

Ramazan ayında uzun süre açlık sonrası birden yemek yenildiğinde üşüme gelir. Halk arasında yaygın olan bu şikayetin bilimsel bir karşılığının olup olmadığı ise merak edildi. Uzmanlardan yapılan açıklamaya göre yemek yedikten hemen sonra ortaya çıkan üşümenin bazı hastalıklara işaret edildiğinin altını çizdi.

ORUÇ AÇTIKTAN SONRA NEDEN ÜŞÜME GELİR?

İftar sofralarından üşüyerek kalkanlara uzmanlardan uyarı geldi. Uzun süreli açlık sorası birden tüketilen besinler ve tıka basa doldurulan mide ve bağırsaklarla beraber gelen titreme ve üşümenin en büyük nedeni demi eksikliğidir. Demir oranı düşük olan kişiler uzun süre açlık sonra vücuda alınan besinlerden kaynaklı vücutta ısı oranı düşer.

Öte yandan kandaki şekerin düşmesi de üşümeye yol açar. Bir insan her oruç açtıktan sonra bu belirtileri yaşıyorsa bir uzmana başvurmakta fayda var. Çünkü kan şekerinin düşmesi sinir sistemini bozar. Bağışıklık sistemini zayıflatır.

Demir eksikliği ile beraber yaşanan bu üşüme akabinde uzmanlar şu uyarıda bulundu: Hızlı besin ve üst üste yağlı besinler tüketmek vücudu ağırlaştırır. Bu yüzden öncelikle hurma su ile başlanması lazım. Oruç açıldıktan sonra çorba içilip biraz dinlenilmesi gerekir. Akabinde ise demir oranı çok düşük olan kişiler limonlu çay ya da bir yemek kaşığı pekmeze limon sıkıp tüketilmeli.