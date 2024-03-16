Ankaragücü Başakşehir karşısında hata yapmadı

16 Mart 2024 18:12 - Güncelleme : 16 Mart 2024 18:41

Trendyol Süper Lig'in 30. hafta karşılaşmasında MKE Ankaragücü ile Rams Başakşehir kozlarını paylaştı. Mücadeleyi Başkent temsilcisi 2-1 kazandı.

Ankaragücü'nün gollerini 55. dakikada Tolga Ciğerci ve 67'de Ali Sowe kaydetti. Konuk takımın tek golü ise 80. dakikada Joao Figueiredo'dan geldi.

Bu sonucun ardından Ankaragücü 33 puana yükseldi. Başakşehir 42 puanda kaldı.

SOWE GOL ORUCUNU BOZDU

MKE Ankaragücü'nün santraforu Ali Sowe, 3,5 ay sonra gol sevinci yaşadı.

Gambiyalı oyuncu, son golünü 3 Aralık 2023'te Beşiktaş'a karşı atmıştı. Daha sonra ligde 8, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 maçta gol atamayan Sowe, RAMS Başakşehir karşısında gol hasretine son verdi.

Sowe, ilk golün kaydedildiği penaltıyı da alarak takımının galibiyetinde başrol oynadı.

MKE ANKARAGÜCÜ 13 YIL SONRA RAKİBİNİ YENDİ

MKE Ankaragücü, Başakşehir'i 13 yıl sonra yenmeyi başardı.

Rakibini son olarak 24 Nisan 2011'de mağlup eden başkent ekibi, daha sonraki 15 resmi maçta 12 yenilgi, 3 beraberlik yaşamıştı.

MAÇTAN DAKİKALAR

1. dakikada soldan ceza sahasına giren Deniz Türüç'ün şutunda, top az farkla yandan auta gitti.

20. dakikada Morutan'ın ceza yayının sağ çaprazında çektiği şutta kaleci Muhammed Şengezer üzerine gelen topu yumrukladı. Kaleciden dönen meşin yuvarlağı savunma tehlikeli bölgenin dışına gönderdi.

37. dakikada Bassogog'un ceza sahasına yaptığı ortada Sowe'un kafa vuruşunda, top yan direğe çarparak auta çıktı.

45+1. dakikada Piatek'in pasında ceza yayının önünde topa gelişine vuran Aleksic'in şutunda, kaleci Bahadır Han Güngördü soluna uzanarak meşin yuvarlağı kontrol etti.

İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.

55. dakikada Opoku'nun Sowe'u ceza sahasında düşürmesiyle hakem penaltı kararı verdi.

57. dakikada Tolga Ciğerci'nin kullandığı penaltı vuruşunda, top sol direk dibinden ağlara gitti: 1-0

66. dakikada Lucas Lima'nın ceza sahasına ortasında Aleksic'in gelişine şutunda, kaleci Bahadır meşin yuvarlağı soluna uzanarak tokatladı. Kaleciden dönen topu savunma taca gönderdi.

67. dakikada MKE Ankaragücü farkı 2'ye çıkardı. Kaleci Bahadır Han Güngördü'nün uzun pasında rakip yarı alanda topla buluşarak çalımlarla ceza sahasına giren Sowe, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0

76. dakikada sol kanattan şık çalımlarla ceza sahasına giren Cephas'ın kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda şutunda, kaleci Muhammed topu ayaklarıyla kurtardı.

80. dakikada RAMS Başakşehir farkı 1'e indirdi. Serdar Gürler'in sağ kanattan yaptığı ortada kale sahasının solunda topla buluşan Pelkas'ın yaptığı ortada, meşin yuvarlak Figueiredo'nun ayağına çarparak ağlara gitti: 2-1

90+4. dakikada Pelkas'ın ortasında ceza sahasının hemen önünde Emirhan İlkhan'ın yaptığı kafa vuruşunda, top az farkla üstten auta çıktı.

MKE Ankaragücü sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

MAÇTAN BİLGİLER

Stat: Eryaman

Hakemler: Cihan Aydın, Volkan Ahmet Narinç, Hakan Yemişken

MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Kitsiou, Atakan Çankaya, Mujakic, Alper Uludağ, Bassogog, Tolga Ciğerci, Pedrinho, Chatzigiovanis, Morutan, Sowe

RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Hamza Güreler, Opoku, Lucas Lima, Onur Ergün, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Aleksic, Davidson, Piatek

Goller: Dk. 57 Tolga Ciğerci (Penaltıdan), Dk. 67 Sowe (MKE Ankaragücü), Dk. 80 Figueiredo (RAMS Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 26 Hamza Güreler, Dk. 63 Deniz Türüç (RAMS Başakşehir)