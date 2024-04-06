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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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06 Nisan 2024 10:41 - Güncelleme : 06 Nisan 2024 10:45

Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa için sahaya çıkıyor! Kanarya'nın hücumu, Okan Buruk'un istatistiği öne çıktı

Ezeli rakipler Galatasaray ile Fenerbahçe yarın 2023 Turkcell Süper Kupa maçı için sahaya çıkıyor. Dev derbi öncesi iki takım arasındaki istatistikler dikkat çekti.

Editör: Murat Makas / Kaynak: Anadolu Ajansı
Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa için sahaya çıkıyor! Kanarya&#039;nın hücumu, Okan Buruk&#039;un istatistiği öne çıktı

Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşılaşacağı 2023 Turkcell Süper Kupa maçı yarın oynanacak. 399. randevuya çıkacak iki büyük kulübün istatistikleri dikkat çekiyor. Fenerbahçe, maça 19 yaş altı takımıyla çıkacağını açıklamıştı.

Şanlıurfa 11 Nisan Stadı'nda saat 21.30'da başlayacak müsabaka, ATV'den canlı yayımlanacak. Karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Serkan Olguncan yapacak.

Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa için sahaya çıkıyor! Kanarya'nın hücumu, Okan Buruk'un istatistiği öne çıktı - 1. Resim

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde 11 Nisan'da Yunanistan ekibi Olympiakos ile deplasmanda yapacağı maç dolayısıyla Süper Kupa'nın ertelenmesini talep etmişti. Sarı-lacivertli kulüp, maçın ertelenmemesi sebebiyle Galatasaray karşısına, 19 yaş altı takımıyla çıkma kararı aldığını açıkladı.

Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa için sahaya çıkıyor! Kanarya'nın hücumu, Okan Buruk'un istatistiği öne çıktı - 2. Resim

OKAN BURUK'UN GALATASARAY'I, FENERBAHÇE'DEN GOL YEMEDİ

Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde şimdiye kadar Fenerbahçe ile 3 kez karşı karşıya geldi. Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, geçen sezon Fenerbahçe ile ligde oynadığı 2 derbiden de 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Buruk'un öğrencileri, bu sezon da ligde deplasmanda rakibiyle 0-0 berabere kaldı.

Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa için sahaya çıkıyor! Kanarya'nın hücumu, Okan Buruk'un istatistiği öne çıktı - 3. Resim

Fenerbahçe'ye rakip olduğu söz konusu 3 derbide gol yemeyen sarı-kırmızılılar, rakip fileleri 6 kez havalandırdı.

GALATASARAY'IN SAVUNMASI, FENERBAHÇE'NİN HÜCUMU

Süper Kupa'da karşı karşıya gelecek iki takım, bu sezon başarılı istatistikleriyle de dikkati çekiyor. Ligde şampiyonluk yarışı veren iki ekipten Galatasaray, bu sezon çıktığı 31 lig maçında yediği 20 golle en iyi savunma yapan takım konumunda bulunuyor.

Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa için sahaya çıkıyor! Kanarya'nın hücumu, Okan Buruk'un istatistiği öne çıktı - 4. Resim

Süper Lig'de oynadığı 31 maçta ağları 83 kez havalandıran Fenerbahçe ise ligin en golcü ekibi olarak öne çıkıyor.

GALATASARAY BUGÜN, FENERBAHÇE YARIN ŞANLIURFA'YA GELECEK

Galatasaray kafilesi, bugün özel uçakla İstanbul Havalimanı'ndan Şanlıurfa'ya hareket edecek. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk karşılaşma öncesinde basın toplantısında soruları yanıtlayacak.

Fenerbahçe ise daha önce açıkladığı gibi Şanlıurfa'ya yarın akşam saatlerinde gelecek. Sarı-lacivertli kafile, karşılaşmanın hemen ardından kendilerini bekleyen uçakla İstanbul'a dönecek.

TARİHTEKİ 399. KARŞILAŞMA

Ülker Stadı'nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan 114 yıllık rekabette yarın 399. karşılaşma oynanacak.

Tarihi rekabette galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor. Sarı-lacivertliler geride kalan 398 maçtan 148'ini kazandı, sarı-kırmızılı ekip ise 127 kez galip geldi. 123 maçta taraflar eşitliği bozamadı. Fenerbahçe'nin attığı 540 gole, Galatasaray 496 golle karşılık verdi.

Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa için sahaya çıkıyor! Kanarya'nın hücumu, Okan Buruk'un istatistiği öne çıktı - 5. Resim

SÜPER KUPA'DA 7. RANDEVU

Daha önce "Cumhurbaşkanlığı Kupası" ve "Devlet Başkanlığı Kupası", son yıllarda da "Süper Kupa" adı altında düzenlenen organizasyonda Galatasaray ile Fenerbahçe, yarın 7. kez karşı karşıya gelecek.

Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa için sahaya çıkıyor! Kanarya'nın hücumu, Okan Buruk'un istatistiği öne çıktı - 6. Resim

Kupada taraflar daha önce üçer kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

İki ekip arasında oynanan Süper Kupa maçlarının sonuçları şöyle:

Sezon           Maç                                     Skor

1972-1973    Fenerbahçe-Galatasaray    2-1
1984-1985    Fenerbahçe-Galatasaray    1-1 (4-2 pen.)
1995-1996    Galatasaray-Fenerbahçe    3-0
2011-2012    Galatasaray-Fenerbahçe    3-2
2012-2013    Galatasaray-Fenerbahçe    1-0
2013-2014    Fenerbahçe-Galatasaray    0-0 (3-2 Pen.)

SON 10 RESMİ MAÇ

İki takım arasında oynanan son 10 derbinin 4'ü beraberlikle sonuçlandı. Rekabetteki son 10 karşılaşmada Galatasaray 4, Fenerbahçe ise 2 kez galip geldi. Söz konusu derbiler sarı-kırmızılılar 12 kez fileleri havalandırırken, sarı-lacivertliler 6 gol bulabildi.

Taraflar arasındaki son 10 maç ve alınan sonuçlar şöyle:

Tarih              Stat                               Sonuç (GS-FB)

14.04.2019    Ülker                 Süper Lig    1-1
28.09.2019    Türk Telekom    Süper Lig    0-0
23.02.2020    Ülker                 Süper Lig    3-1
27.09.2020    Türk Telekom    Süper Lig    0-0
06.02.2021    Ülker                 Süper Lig    1-0
21.11.2021    Nef                    Süper Lig    1-2
10.04.2022    Ülker                 Süper Lig    0-2
08.01.2023    Ülker                 Süper Lig    3-0
04.06.2023    Nef                    Süper Lig    3-0
24.12.2023    Ülker                 Süper Lig    0-0

Kaynak: Anadolu Ajansı
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