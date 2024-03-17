Hatayspor, Samsunspor karşısında galibiyetle tanıştı
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Hatayspor, Samsunspor'u ağırladı. Karşılaşmayı 3-0 ev sahibi Hatayspor kazandı.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Hatayspor, Mersin Stadyumu'nda Samsunspor ile karşılaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazandı.
Hatay'ın gollerini 3. dakikada Carlos Strandberg, 89. dakikada Dele-Bashiru ve 90+2'de Rigoberto Rivas kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Hatayspor 5 maç sonra kazanmış oldu.Samsunspor Süper Lig'de 26 puanda kalırken, Hatayspor ise puanını 33'e yükseltti.
MAÇTAN DAKİKALAR
3. dakikada Hatayspor öne geçti. Doğukan Sinik'in uzak mesafeden defansın arkasına ortaladığı topu kontrol eden Strandberg, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Ofsayt gerekçesiyle iptal edilen gol, VAR incelemesi sonucu geçerli sayıldı: 1-0
10. dakikada ev sahibi ekip gole yaklaştı. Samsunspor yarı sahasına gönderilen uzun topla buluşan Kerim Alıcı, rakibinden sıyrıldıktan sonra vuruşunu yaptı ama meşin yuvarlak az farkla sağdan dışarıya çıktı.
32. dakikada Hatayspor defansının uzaklaştırdığı meşin yuvarlağa Soner Gönül'ün ceza sahası dışından gelişine vuruşunda, top soldan auta gitti.
İlk 45 dakika Hatayspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
71. dakikada Hatayspor etkili geldi. Samsunspor defansının uzaklaştırdığı topu kontrol eden Görkem Sağlam, ceza sahası dışından şut çekti ancak meşin yuvarlak az farkla soldan auta çıktı.
89. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Rivas'ın pasıyla soldan kale sahasına giren Dele-Bashiru, topu kaleci Okan Kocuk'un yanından filelere gönderdi: 2-0
90+2. dakikada rakip defansı eksik yakalayan Hatayspor'da Dele-Bashiru, meşin yuvarlağı müsait pozisyondaki Rivas'ın önüne bıraktı. Bu oyuncunun vuruşunda top ağlarla buluştu: 3-0
Hatayspor karşılaşmayı 3-0 kazandı.
MAÇTAN BİLGİLER
Stat: Mersin
Hakemler: Burak Şeker, Murat Ergin Gözütok, Abdullah Uğur Sarı
Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kilama, Ghoulam (Dk. 87 Cemali Sertel), Maksimovic, Kerim Alıcı (Dk. 46 Recep Burak Yılmaz), Matondo, Ömer Faruk Beyaz (Dk. 65 Görkem Sağlam), Sousa (Dk. 56 Dele-Bashiru), Doğukan Sinik (Dk. 56 Boudjemaa), Rivas, Strandberg
Yılport Samsunspor: Okan Kocuk, Alim Öztürk, Zeki Yavru, Soner Gönül, Satka (Dk. 27 Van Drongelen), Taylan Antalyalı (Dk. 46 Dimata), Osman Çelik (Dk. 46 Benasser), Ntcham, Emre Kılınç (Dk. 65 Muja), Holse Justesen, Raman Dirk (Dk. 74 Fofana)
Goller: Dk. 3 Strandberg, Dk. 89 Dele-Bashiru, Dk. 90+2 Rivas (Atakaş Hatayspor)
Sarı kartlar: Dk. 34 Kerim Alıcı, Dk. 60 Ghoulam, Dk. 69 Erce Kardeşler, Dk. 80 Maksimovic (Atakaş Hatayspor), Dk. 41 Emre Kılınç (Yılport Samsunspor)
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