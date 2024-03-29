Hull City play-off yolunda yara aldı

29 Mart 2024 21:25 - Güncelleme : 29 Mart 2024 22:06

Hull City, Championship'in 39'uncu haftasında Stoke City ile karşı karşıya geldi. Zorlu müsabaka MKM Stadyumu'nda oynandı. Stoke City, Hull City'i deplasmanda 2-0'lık skorla geçti.

PLAY-OFF YOLUNDA AĞIR DARBE

Karşılaşmada Stoke City'e galibiyeti getiren golleri 69. dakikada Laurent ve 90+3. dakikada Hoever kaydetti. Bu sonuçla Hull City, 58 puanla 9. sırada yer aldı. Premier Lig için play-off oynamaya hak kazanacak olan 6. sırayla Hull City arasındaki puan farkı 6 puan fark bulunuyor. Hull City'nin 1 maç eksiği var.

ABDÜLKADİR VE OZAN SONRADAN GİRDİ

Hull City'de Abdulkadir Ömür karşılaşmaya 60. dakikada, Ozan Tufan ise 71. dakikada dahil oldu.