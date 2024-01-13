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13 Ocak 2024 00:34 - Güncelleme : 13 Ocak 2024 00:40

Sakaryaspor'un 11 maçlık serisini Göztepe bitirdi

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Göztepe deplasmanda Sakaryaspor'u 2-1 mağlup ederek rakibinin 11 maçlık yenilmezlik serisine son verdi.

Editör: Enes Köseoğlu / Kaynak: TGRT Haber
Sakaryaspor&#039;un 11 maçlık serisini Göztepe bitirdi
Sakaryaspor, Göztepe

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Sakaryaspor ile Göztepe kozlarını paylaştı. İzmir ekibi 8. dakikada David Tijanic ve 78. dakikada Ahmed Ildız'ın golleriyle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Sakaryaspor'un tek golü uzatmada Kabongo Kasongo'dan geldi.

11 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Sakaryaspor 32 puanda kaldı. 

Son 6 maçta 5. galibiyetini alan Göztepe puanını 35'e çıkardı.

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