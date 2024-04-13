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13 Nisan 2024 22:40 - Güncelleme : 13 Nisan 2024 23:26

Beşiktaş'ta Fernando Santos dönemi kısa sürdü

Beşiktaş, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla teknik direktör Fernando Santos ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Editör: Enes Köseoğlu / Kaynak: TGRT Haber
Beşiktaş&#039;ta Fernando Santos dönemi kısa sürdü

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında ağırladığı Yılport Samsunspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta teknik direktör Fernando Santos'un görevine son verildi.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada "Teknik Direktör Fernando Santos’la yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Santos’a hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz. Futbol A Takımımızın Teknik Sorumluluğunu sezon sonuna kadar Serdar Topraktepe yapacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Siyah-beyazlı taraftarlar müsabakanın son dakikalarında "Santos istifa" şeklinde tezahüratlar yapmıştı.

Son dakika | Beşiktaş'ta Fernando Santos dönemi kısa sürdü - 1. Resim

SEZON SONUNA KADAR SERDAR TOPRAKTEPE ÇALIŞTIRACAK

Beşiktaş'ın açıklamasında sezon sonuna kadar takımı Serdar Topraktepe'nin çalıştıracağı belirtildi.

Serdar Topraktepe bu sezon Beşiktaş'ın başında Süper Lig'de 3 maça çıkmış, 2  galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.

Kaynak: TGRT Haber
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