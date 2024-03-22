Android 15'in yeni güncellemesi çıktı: Katlanabilir cihazlar için önemli gelişme

22 Mart 2024 09:08 - Güncelleme : 22 Mart 2024 09:09

Google, işletim sisteminin ilk geliştirici önizleme sürümünü geçen yayınlayarak Android 15 devrini resmen başlatmıştı. Bu sürüm ile oyun performansı iyileştirmeleri, sistem kararlılığı güncellemeleri ve kısmi ekran kaydı/paylaşımı gibi yenilikler kullanıcılara sunulmuştu.

Google şimdi de Android 15'in ikinci geliştirici önizleme sürümünü piyasaya sürdü. İşte yeni güncellemede öne çıkan yenilikler:

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- Android iletişiminde güncellemeler: İyileştirilmiş uydu bağlantısı ve NFC okuyucularla etkileşime ilişkin yeni özellikler sayesinde, dokundur ve öde özelliği her zamankinden daha sorunsuz olacak.

- Döndürülebilir ve katlanabilir donanım özelliklerine yönelik desteğin iyileştirilmesi: Android 15, döndürülebilir ve katlanabilir cihazların dışındaki ekstra ekranlar için destek ekliyor; bu, uygulamaların resmi olarak desteklenen yollarla bunlarla etkileşime girebileceği anlamına geliyor.

- Gizlilik ve güvenlik: Bir uygulama kullanıcının ekranını kaydediyorsa geliştiriciler, uygulamanın içeriğinin ekran kaydında gösterilmemesi için bunu yapabilir.

ANDROİD 15 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Android güncellemeleri için Google genellikle bir "Platform Kararlılığı" kilometre taşını ortaya çıkarır. Böylece geliştiriciler, Google'ın son dahili API'ler ve uygulamaya yönelik sistem davranışlarıyla birlikte son SDK/NDK API'lerini ne zaman sunmayı planladığını öğrenebilir.

Google, resmi sürümden önce en az "birkaç ay" planlanarak Haziran 2024'te platform kararlılığına ulaşmayı planlıyor. Android 14, Haziran 2023'te bu aşamaya ulaşmıştı ve son sürüm, Pixel 8 serisiyle birlikte aynı yılın ekim ayında yayınlandı.

Google, Pixel 8 Pro, Pixel 8, Pixel 7 Pro, Pixel 7, Pixel 7a, Pixel 6 Pro, Pixel 6, Pixel Tablet ve Pixel Fold için bu geliştirici önizleme güncellemesini resmi olarak yayınlıyor. Geliştiriciler 64 bit sistem görüntülerini Android Studio'daki Android Emulator ile kullanabileceği gibi, bir GSI da tercih edebilir.