Honda, tam 24 yıl sonra logosunu değiştirdi: İşte yeni tasarımı ve anlamı

17 Ocak 2024 09:23 - Güncelleme : 17 Ocak 2024 09:24

Otomobil pazarının dev isimlerinden Honda, geçtiğimiz günlerde düzenlenen CES 2024'te konsept elektrikli araçları ile dikkat çekti.

Şık tasarıma sahip otomobilleriyle geniş bir kullanıcı kitlesine sahip olan marka, CES 2024'ün ardından 24 yıllık logosunu değiştirme kararı aldı. Peki ne logoda neler değişti, dikkat çeken neler var?

HONDA, 24 YIL SONRA LOGOYU YENİLEDİ

Metal logoyu kaldıran otomobil devi, güncellenmiş H logosuna sahip araçlarını sergiledikten sonra resmi açıklamayı da nihayet yaptı.

Güncellenen logo, aslında markanın eskiye uzanan bir geçmişine atıfta bulunuyor. Zira tasarıma bakıldığında da yeni logonun 1961 ila 1969 arası kullanılan logoya çok benzediğini söyleyebiliriz.

Firma, logo değişikliğinde yeni nesil elektrikli araçların geliştirilmesine uyum sağlamak için, "Honda'nın dönüşümü sürdürme kararlılığını ve Honda'nın köklerini aşmaya ve sürekli olarak yeni atılımlar için çabalamaya yönelik kurumsal konumunu yansıtan" yeni bir H logosu geliştirmeye karar verdi.

İŞTE YENİ LOGO

Yeni H tasarımı iki uzatılmış eli andırırken, aynı zamanda "Honda'nın mobiliteyi güçlendirme ve Honda elektrikli araç kullanıcılarının ihtiyaçlarını gerçek anlamda karşılama konusundaki kararlılığını temsil ediyor."

PEKİ YENİ 'H' LOGOSU HANGİ MODELLERDE KULLANILACAK?

Honda'nın güncellenen H logosu, firmanın 0 serisi modelleri de dahil olmak üzere yeni nesil elektrikli araçlarda kullanılmaya başlanacak.