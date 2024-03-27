iPhone 16 Pro'nun renkleri sızdırıldı: Yıllar önce kaldırılan seçenek geri dönüyor

27 Mart 2024 16:08 - Güncelleme : 27 Mart 2024 16:19

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Yeni ortaya çıkan bir söylenti, Apple'ın iPhone 16 Pro'yu (ve muhtemelen onun yanında iPhone 16 Pro Max'i de) yeni "Uzay Siyahı" ve "Gül" renk seçenekleriyle piyasaya süreceğini iddia ediyor. Bunlar beyaz ve griye ek olarak sunulacak.

TİTANYUM MAVİSİNE VEDA EDİLECEK

İddia doğru çıkarsa, şu anda iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max için mevcut olan Titanyum Mavisi seçeneği yeni nesilde kullanımdan kaldırılmış olacak. Ayrıca uzay siyahının aynı isimli iPhone 14 Pro rengine yakın olduğu ve titanyum siyahının yerini alacağı söyleniyor.

Şimdi Doğal Titanyum olarak adlandırılan renk, yukarıda görülen "gri" tonda olacak ve Beyaz Titanyum da geri dönecek, ancak iddialara göre iPhone 14 Pro'nun gümüş rengine yakın, daha çok "gümüş beyazı" olacak.

AYNI KAYNAĞIN 'MOR İPHONE' TAHMİNİ DOĞRU ÇIKMIŞTI

Bu iddiaların kaynağı geçmişte mor iPhone 14 Pro renginin piyasaya sürüleceğini doğru tahmin etmişti. Ancak tabii ki de bu, kaynağın her söylediğinin doğru olacağı anlamına gelmiyor. Zaman içinde diğer söylentiler ve sızıntılarla onaylanıp onaylanmayacaklarını bekleyip görmemiz gerekecek.

Öte yandan kısa bir süre önce farklı bir söylenti, iPhone 16 Pro'nun yukarıda gösterilen sırasıyla "gül" ve "gri" olabilecek Çöl Titanyum ve Titanyum Gri renklerinde sunulacağını iddia etmişti.

Gül (Rose) renk seçeneği, iPhone modellerinde yıllardır kullanılmıyor.