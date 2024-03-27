Kutusu açılmamış 1. nesil iPhone 'araba fiyatına' satıldı

27 Mart 2024 09:11 - Güncelleme : 27 Mart 2024 09:13

Apple'ın 2007 yılında tanıtıp piyasaya sürdüğü 1. nesil iPhone modeli (4 GB) şimdiye kadar pek çok kez açık artırma yöntemiyle satışa çıkmıştı. Yeni bir açık artırmada cihaz, milyonlarca liraya alıcısını buldu.

Akıllı telefon bu ayın başlarında LCG Açık Artırma platformunda listelendi. Ambalajında herhangi bir solma ya da hasar olmadığı, sıfır durumda olduğu belirtildi. LCG Auctions, cihazın 100 bin doların üzerinde satış yapmasını umuyordu ve beklentiyi de aşarak tam 130 bin dolara satıldı.

Haberin yazıldığı tarihteki dolar/TL kuruyla hesaplandığında, yaklaşık 4 milyon 200 bin TL'ye denk geliyor.

APPLE KULLANICILARI ŞAŞKINLIĞINI GİZLEMEDİ

Apple'ın internet sitesinden alınan bilgiye göre, halihazırda piyasadaki en pahalı iPhone modeli: iPhone 15 Pro Max 1 TB sürümü. 2007'de piyasaya sürülmüş iPhone'un ise 130 bin dolara satılması Apple kullanıcılarını şaşkına çevirdi.

Sosyal paylaşım sitesi Reddit'te bir kullanıcı, "Bunu hiçbir zaman anlayamayacağım" diye tepkisini dile getirirken, "Koleksiyonluk bir ıvır zıvır parçasına ne kadar anlamsız, değersiz bir harcama!" yorumunu yapanlar da oldu.

SINIRLI SAYIDA ÜRETİLMİŞTİ

Birinci nesil iPhone modellerinin açık artırmalarda bu kadar para getirdiğini görmek nadir değil. Özellikle 4GB'lık model pek çok koleksiyoncunun ilgisini çekiyor çünkü Apple bunu yalnızca iki ay boyunca üretti. Kapalı bir 4GB orijinal iPhone, 8GB versiyonunda daha fazla ilgi çekiyor.