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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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27 Mart 2024 00:33 - Güncelleme : 27 Mart 2024 00:40

Starlink uyduları Türkiye'den görüldü

Türkiye semalarında Elon Musk'ın uydıları geçiş yaptı. Bitlis'teki vatandaşlar o anları telefon kameralarıyla kaydetti.

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bitlis'te Starlink uydularının geçişi Adilcevaz'da kayıt altına alındı.

Elon Musk’ın kurucusu olduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX’in uzaya gönderdiği Starlink uydularının tek sıra halinde geçişi Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde vatandaşlar tarafından gökyüzünde heyecanla izlendi. Adilcevaz ilçesinde vatandaşlar tarafından cep telefonu ile çekilen görüntülerde gökyüzünde tek sıra halde giden uydular vatandaşları heyecanlandırdı.

Starlink uyduları Türkiye'den görüldü - 1. Resim

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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