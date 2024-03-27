Starlink uyduları Türkiye'den görüldü

27 Mart 2024 00:33 - Güncelleme : 27 Mart 2024 00:40

Bitlis'te Starlink uydularının geçişi Adilcevaz'da kayıt altına alındı.

Elon Musk’ın kurucusu olduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX’in uzaya gönderdiği Starlink uydularının tek sıra halinde geçişi Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde vatandaşlar tarafından gökyüzünde heyecanla izlendi. Adilcevaz ilçesinde vatandaşlar tarafından cep telefonu ile çekilen görüntülerde gökyüzünde tek sıra halde giden uydular vatandaşları heyecanlandırdı.