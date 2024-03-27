Bursa'da deprem mi oldu? 27 Mart son dakika kaç şiddetinde oldu?

27 Mart 2024 10:55 - Güncelleme : 27 Mart 2024 10:55

AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından deprem listeleri paylaşılıyor. Bu listeler gün içerisinde olan depremler neticesinde sürekli olarak güncelleniyor. Bursa'da da 27 Mart günü saat 10.21'de hissedilen sarsıntının detayları araştırılıyor. İşte AFAD tarafından paylaşılan veriler...

BURSA'DA DEPREM Mİ DOLU?

Bugün Bursa'nın Osmangazi ilçesinde saat 10.21 sularında 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi ve AFAD aracılığı ile günlük son deprem verilerine ulaşılabiliyor. Gün içerisinde olan bütün sarsıntıların konum, saat ve derinlik bilgileri AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem listelerinde yer alıyor.