Niyetsiz oruç tutulur mu?

20 Mart 2024 14:03 - Güncelleme : 20 Mart 2024 14:19

Ramazan ayına girilmesi ile birlikte birçok insan oruç tutmaya başladı. İnsanların bu dönemde en çok merak ettiği konuların başında ise niyetsiz bir şekilde oruç tutulup tutulmayacağı oldu. Niyet etmeyi unutan insanlar yine de oruç tutup tutmayacağını merak ediyor. İnsanlar sahura kalktıysa veya ertesi gün oruç tutmaya karar verdiyse niyet etmeyi unutmalarına rağmen oruçları geçerli sayılır. İşte niyetsiz oruç tutmak hakkında detaylar...

NİYETSİZ ORUÇ TUTULUR MU?

Dinimiz İslam'da yer alan bilgilere göre niyet etmek o gün veya ertesi gün oruç tutmaya karar vermek demektir. Yani sahura kalkan birisi niyet etmeyi unutsa dahi oruç tutabilir. Aynı şekilde akşam veya yatarken ertesi gün oruç tutacağına karar veren biri de niyet etmiş olur. Bu ikisinin de olmadığı durumlarda sabah kalkıldığı anda niyet etmek de oruç tutmaya imkan sağlar.