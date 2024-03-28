AK Parti Haymana Belediye Başkan Özdemir Turgut'un hayatı ve biyografisi

28 Mart 2024 10:17 - Güncelleme : 28 Mart 2024 10:39

AK Parti 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Ankara'nın Haymana ilçesinde belediye başkan adayı olarak Özdemir Turgut'u gösterdi. 2 dönemdir ilçede belediye başkan adaylığı yapan isimin hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. Özdemir Turgut'un hayatı ve kariyeri...

ÖZDEMİR TURGUT KİMDİR?

Özdemir Turgut 1955 yılında doğdu. Aydınlıkevler Ticaret Meslek Lisesi'nden mezun olduktan sonra iş hayatına atıldı. Başta demir-çelik ve inşaat sektörü olmak üzere şehir planlaması, imar çalışmaları ve içme suyu entegre tesisleri gibi birçok alanda ticari faaliyetlerde bulundu. Ayrıca Çankaya Ansera AVM'nin yapımında da yer aldı. İş hayatının yanı sıra sivil toplum kuruluşlarında da akit olarak görev aldı. Haymana Dernekler Federasyonu Başkanlığı, Ankara Meclis Kurucu Üyeliği ve Ankara Vakfı Üyeliği yaptı.

SİYASİ KARİYERİ

1988 yılında ise siyasete atıldı. Anavatan Partisi'nde (ANAP) siyasete başlayan Özdemir Turgut, Ankara İl Yönetim Kurulu Üyeliği, Başkanvekilliği yaptı. Ayrıca ANAP'dan 1999 yılında Ankara Birinci Bölge Milletvekili adayı da oldu. 2002 yılında ise AK Parti'ye katıldı. 2004 ve 2009 mahalli seçimlerinde AK Parti'den Haymana İl Genel Meclis Üyesi oldu. 2014-2019 yıllarında ise yerel seçimlerinde Haymana Belediye Başkan Adayı olarak gösterildi. Seçimleri kazanan Özdemir Turgut 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde de tekrar aday gösterildi.

Özdemir Turgut evli ve üç çocuk babasıdır.