AK Parti Ankara Nallıhan Belediye Başkan adayı İsmail Öntaş'ın hayatı ve biyografisi

28 Mart 2024 19:53 - Güncelleme : 28 Mart 2024 19:57

İsmail Öntaş 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde AK Parti Nallıhan Belediye Başkan adayı olarak aday oldu. Hayatı, kariyeri ve vaatleri merak edilen Öntaş hakkında bilgileri derledik. Peki, İsmail Öntaş kimdir, kaç yaşındadır?

İSMAİL ÖNTAŞ KİMDİR?

İsmail Öntaş, 1963 yılında Nallıhan'da doğdu. İlköğrenimini Nallıhan'da tamamladıktan sonra ortaöğrenimini İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'nde sürdürdü. Gazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun olduktan sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptı.

2004-2013 yılları arasında İl Genel Meclisi'nde Meclis Üyesi olarak görev aldı ve bu süreçte Daimi Encümenlik ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı gibi önemli görevleri üstlendi. 2014 ve 2019 yerel seçimlerinde Nallıhan Belediye Başkanı olarak seçilen Öntaş, evli ve 2 çocuk babasıdır.