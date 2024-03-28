AK Parti Başakşehir Belediye Başkan adayı Yasin Kartoğlu'nun hayatı ve biyografisi

28 Mart 2024 11:52 - Güncelleme : 28 Mart 2024 11:58

Yasin Kartoğlu, AK Parti'nin Başakşehir Belediye Başkan adayı oldu. 31 Mart yerel seçiminde aday olacak olan isim hakkında ise kimdir, kaç yaşında gibi sorular araştırılıyor. Gündemde yer alan isim ile ilgili detaylar haberimizdedir...

YASİN KARTOĞLU KİMDİR?

1977 senesinde Küçükçekmece’de dünyaya gelmiştir. Ailesi aslen Malatyalı olan Kartoğlu, ilk ve ortaokul eğitimlerini Küçükçekmece'de tamamlamasının ardından lisans eğitimin İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde bitirmiştir. 2009 yerel seçimlerinde Ak Parti Başakşehir Belediyesi Meclis Üyeliği'ne seçilmiştir. Bu döneminde Başakşehir Belediye Başkan Yardımcılığı görevine seçildi.

İki dönem yardımcılık yaptıktan sonra Mevlüt Uysal'ın 28 Eylül 2017 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilmesinin ardından 4 Ekim 2017 yılında Başakşehir Belediye Başkanı olarak seçildi. 2019 yerel seçimlerinde yeniden başkan seçilmiştir.

EVLİ Mİ?

Evli ve 2 çocuk sahibidir.