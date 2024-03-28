AK Parti Bayrampaşa Belediye Başkan adayı İlknur Kovaç Bayraktar hakkında bilgiler

28 Mart 2024 12:03 - Güncelleme : 28 Mart 2024 12:14

Türkiye yerel seçime gidiyorken en çok merak edilenler arasında İlknur Kovaç Bayraktar'ın hayatı yer aldı. AK Parti'nin Bayrampaşa Belediye Başkan adayının hayatı ve biyografisi...

İLKNUR KOVAÇ BAYRAKTAR KİMDİR?

1979 senesinde dünyaya gelmiştir. Bayrampaşa Ahmet Haşim İlköğretim Okulu'nda ilkokul eğitimini tamamladıktan sonra Bayrampaşa Rıfat Canayakın Okulu'nda ortaokul ve lise eğitimini tamamladı. Maltepe Üniversitesi Hukuk Bölümü'nden mezun olmasının ardından Marmara Üniversitesi'nde Uygulamalı Ticaret Hukuku üzerine yüksek lisans yaptı. Bahçeşehir Üniversitesi'nde, Kentsel Dönüşüm ve Gayrimenkul Hukuku eğitimi alan isim, Bayraktar Hukuk Grubu’nun kurucu avukatıdır. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde ikinci lisans eğitimini almıştır. 2014 yerel seçimlerinde AK Parti Bayrampaşa İlçe Teşkilatı’nda görev almaya başlayan isim Seçim İşleri Başkan Yardımcılığı, İnsan Hakları Birim Başkanlığı görevlerini terine getirmiştir. 2018 yılında Yerel Yönetimler Birim Başkanlığı’na atanmıştır.