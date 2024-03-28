AK Parti Esenyurt Belediye Başkan adayı Hamit Öncü'nün hayatı

28 Mart 2024 14:48 - Güncelleme : 28 Mart 2024 14:55

Yerel seçime az bir süre kala AK Parti'nin Esenyurt Belediye Başkan adayı olan Hamit Öncü'nün hayatı araştırıldı. Adına sıklıkla rastladığımız Öncü hakkında araştırılanlar arasında nereli olduğu yer aldı. Detaylar haberimizdedir...

HAMİT ÖNCÜ KİMDİR?

1 Ocak 1957 yılında doğdu. İlkokul eğitimini Mardin Yatılı Bölge İlkokulu'nda tamamladıktan sonra Dicle Öğretmen Lisesi ile Mardin Eğitim Enstitüsü’nde eğitim alan Öncü, öğretmenlik mesleğinden sonra yöneticilik yapmıştır. 1994 senesinde Refah Partisi’nin Kıraç Belediye Başkan adayı oldu ve siyasi hayatına adım attı. 2004 senesinde AK Parti Kıraç Belediye Başkan adayı oldu ve kazandı. 2009-2914 senelerinde 5 yıl süreyle İstanbul İl Genel Meclisi Eğitim Komisyonu Başkanlığı görevini yapmıştır. 2019 senesinde Esenyurt İlçesinde Belediye Başkanı aday adayı olmuştur. 2009-2023 senelerinde vakıf başkanlığı yaptı.

Siyasi kariyerine 1994 yılında Refah Partisi’nin Kıraç Belediye Başkan Adayı olarak başlamıştır. 2004 yılında Ak Parti’nin Kıraç Belediye Başkan Adayı olmuş ve Kıraç Belde Belediye Başkanlığını kazanmıştır. Başkanlığı döneminde, Kıraç Belde Belediyesi’nin Esenyurt İlçesine bağlanması sürecini yönetmiş ve %50 oy oranıyla bu değişikliği gerçekleştirmiştir.

EVLİ Mİ?

Hamit Öncü, evli ve 3 çocuk sahibidir. 2 tane de torunu vardır.