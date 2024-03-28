AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan adayı Deniz Köken'in hayatı ve biyografisi

28 Mart 2024 15:27 - Güncelleme : 28 Mart 2024 15:30

AK Parti'nin Eyüpsultan Belediye Başkan adayının hayatı araştırılıyor. Vatandaşların gündeminde ise Deniz Köken yer aldı. Kimdir, kaç yaşında ve nereli gibi sorulara cevap aranırken detayları haberimizde derledik.

DENİZ KÖKEN KİMDİR?

1964 senesinde Ordu'da dünyaya geldi. Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesinden mezun olmasının ardından 1984 - 1988 senelerinde İstanbul Üniversitesi’nde memurluk yaptı. Bankacılık alanında birçok görev bulunduktan sonra 1994 senesinde Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcılığı görevi yaptı. 1994- 1999 seneleri aralığında Refah Partisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi olan Köken, Eyüp Musiki Vakfının kurucuları arasındadır.

1999- 2002 seneleri aralığında İBB Meclis Üyeliği, İBB Bütçe Komisyonu Üyeliği ve İBB Tarife Komisyonu Başkanlığı görevlerini yerine getirdi. 2004 senesinde Kağıthane Belediyesi Meclis Üyeliği görevini yaptı ve 2004-2009 aralığında Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı yaptı. 2009- 2014 seneleri aralığında Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri olan Deniz Köken, 2014-2018 aralığında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği görevini yerine getirdi.