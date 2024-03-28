AK Parti İzmir Beydağ Belediye Başkan adayı Hüseyin Ay'ın hayatı ve biyografisi

28 Mart 2024 22:44 - Güncelleme : 28 Mart 2024 22:47

AK Parti İzmir Beydağ Belediye Başkan Adayı Hüseyin Ay'ın hayatı hakkında yerel seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte merak arttı. İnsanlar nereli ve kaç yaşında olduğunu araştırıyor. İşte hayatına dair bilgiler...

HÜSEYİN AY KİMDİR?

1975 yılında Ödemiş'te doğan Hüseyin Ay, Cumhuriyet Lisesi mezunudur. Tarım ve hayvancılık alanında faaliyet gösteren Ay, Esnaf Odası'nda Yönetim Kurulu Üyeliği görevini üstlenmiştir.

SİYASİ KARİYER VE AİLE HAYATI

2004 yılında DYP'den Beydağ Belediye Meclis Üyesi seçilen Ay, daha sonra AK Parti çatısı altında siyaset yapmaya devam etmiştir. 2014-2019 yılları arasında AK Parti Meclis Üyeliği görevini üstlenmiştir. Evli ve iki çocuk babasıdır.