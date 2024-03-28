AK Parti Kağıthane Belediye Başkan adayı Mevlüt Öztekin'in hayatı ve biyografisi

28 Mart 2024 16:31 - Güncelleme : 28 Mart 2024 16:37

31 Mart yerel seçimine kısa süre kala vatandaşlar AK Parti'nin Kağıthane Belediye Başkan adayına dair merak edilenleri kimdir, kaç yaşında gibi sorularla araştırıyor. İşte hayatına dair detaylar...

MEVLÜT ÖZTEKİN KİMDİR?

1981 yılında dünyaya geldi. Aslen Sivaslı olan Öztekin, ilk ve ortaokul eğitimini Kağıthane'de tamamladı. 1999 senesinde Kağıthane İmam Hatip Lisesi’ni bitirmesinin ardından 2005 yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden mezun olmuştur. 2005- 2009 aralığında özel sektörde yazılım mühendisliği yapmıştır.

2005- 2008 aralığında AK Parti İstanbul Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyeliği ve İl Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2009- 2014 seneleri aralığında ise İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi ve Kağıthane Belediye Meclis üyesi oldu. 2009-2018 aralığında Kağıthane Belediye Başkan Yardımcılığı görevini yaptı. AK Parti Kağıthane 6. Olağan İlçe Kongresinde İlçe Başkanı olarak seçilmiştir.