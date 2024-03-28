AK Parti Maltepe Belediye Başkan adayı Kadem Ekşi hayatı ve biyografisi

28 Mart 2024 15:55 - Güncelleme : 28 Mart 2024 16:24

Gündemde yer alan isimlerden biri olan AK Parti Maltepe Belediye Başkan adayı Kadem Ekşi'nin hayatı ve nereli olduğu araştırılıyor. Kadem Ekşi, Rize'de doğmuştur. Detaylar haberimizdedir.

KADEM EKŞİ KİMDİR?

Kadem Ekşi 1965 yılında Rize'de doğmuştur. İlk ve orta öğretimini İstanbul Maltepe'de tamamladıktan sonra 1990 yılında İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuştur. Mezuniyetinin ardından 1992 yılında Bayındırlık ve İskan Bakanlığı bünyesinde mühendis olarak çalışmıştır. 1993 yılında ise mimarlık ve mühendislik alanlarında faaliyet gösteren kendi şirketini kurmuştur. Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü'nde ekoloji üzerine ve Bahçeşehir Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi üzerinde akademik çalışmalar yapmıştır. Kamu ve sivil toplum kuruluşlarında yönetim kurulu üyeliği ve dernek başkanlığı gibi görevlerde bulunan Kadem Ekşi'nin "Depreme Dirençli Şehirler ve İstanbul" adlı bir kitabı bulunmaktadır.

Üniversite yıllarında siyaset ile ilgili çalışmalara başlayan Kadem Ekşi, AK Parti'de siyasete devam etmiştir. T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı UMREK Yönetim Kurulu Üyeliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliği/Deprem ve Doğal Afetler Komisyon Başkanlığı, Türk Kızılay İstanbul İl Merkezi Başkanlığı ve Türkiye Deprem Mühendisleri Derneği Kurucu Üyeliği gibi birçok pozisyonda görev yapmıştır.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde ise AK Parti Maltepe Belediye Başkan adayı olarak gösterilmiştir.

KADEM EKŞİ EVLİ Mİ?

Kadem Ekşi evli ve iki çocuk babasıdır.