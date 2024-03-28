28 Mart 2024 21:16 - Güncelleme : 28 Mart 2024 21:22
AK Parti Menderes Belediye Başkan adayı Sinan Akdeniz kimdir? Hayatına dair bilgiler
31 Mart yerel seçimine kısa süre kala AK Parti'nin adayları da araştırılmaya başlandı. Vatandaşların en çok araştırdıkları arasında ise Sinan Akdeniz yer aldı. Kimdir, kaç yaşında gibi sorular araştırılırken hayatına dair detayları haberimizde derledik.
Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
Son günlerde adını sıklıkla duyduğumuz kişiler arasında yer alan Sinan Akdeniz'in hayatı ve biyografisi araştırılıyor. Vatandaşın gündeminde olan Akdeniz hangi görevlerde bulundu, nerede eğitim gördü? İşte detaylar...
SİNAN AKDENİZ KİMDİR?
1982 senesinde İzmir'de dünyaya gelmiştir. 2004 senesinde aile şirketi olarak kurdukları Ege Akdeniz Gıda Tarım Hayvancılık şirketinde çalışmaya başladı. Şirketinde başarılı işler yürüten Akdeniz, AK Parti İzmir Menderes Belediye Başkan adayı olarak 31 Mart seçimine katılacak.
Kaynak: TGRT Haber