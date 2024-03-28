AK Parti Menderes Belediye Başkan adayı Sinan Akdeniz kimdir? Hayatına dair bilgiler

28 Mart 2024 21:16 - Güncelleme : 28 Mart 2024 21:22

Son günlerde adını sıklıkla duyduğumuz kişiler arasında yer alan Sinan Akdeniz'in hayatı ve biyografisi araştırılıyor. Vatandaşın gündeminde olan Akdeniz hangi görevlerde bulundu, nerede eğitim gördü? İşte detaylar...

SİNAN AKDENİZ KİMDİR?

1982 senesinde İzmir'de dünyaya gelmiştir. 2004 senesinde aile şirketi olarak kurdukları Ege Akdeniz Gıda Tarım Hayvancılık şirketinde çalışmaya başladı. Şirketinde başarılı işler yürüten Akdeniz, AK Parti İzmir Menderes Belediye Başkan adayı olarak 31 Mart seçimine katılacak.