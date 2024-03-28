AK Parti MHP ittifakı Ankara Etimesgut Belediye Başkan adayı Enver Demirel'in hayatı ve biyografisi

28 Mart 2024 18:51 - Güncelleme : 28 Mart 2024 18:56

AK Parti MHP ittifakı Etimesgut Belediye Başkan adayı Enver Demirel, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde aday gösterilmişti. İşte hayatı ve siyasi kariyeri...

ENVER DEMİREL KİMDİR?

Enver Demirel, 1961 yılında Ankara'da doğmuş ve eğitimini tamamladıktan sonra Serbest Muhasebecilik yapmıştır. Siyasi hayatına Milliyetçi Hareket Partisi'nde adım atan Demirel, 1995-1999 yıllarında Etimesgut İlçe Başkanlığı görevini üstlenmiştir. 1999 yılında yapılan Mahalli İdareler Seçimleri'nde Etimesgut Belediye Başkanı seçilmiş ve daha sonra 2004 seçimlerinde tekrar aday olmuş ancak seçilememiştir.

MHP Genel Merkezi ve Ankara İl Başkanlığı çatısı altında mahalli idarelerle ilgili çalışmalarda bulunan Demirel, 2006 yılında ilçe kongresinde yeniden ilçe başkanlığına getirilmiş ve 29 Mart 2009 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Seçimleri'nde tekrar belediye başkanı seçilmiştir. Ayrıca, 30 Mart 2014 seçimlerinde de yeniden belediye başkanı seçilmiştir.

Enver Demirel, evli ve üç çocuğu vardır.