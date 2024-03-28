AK Parti Sarıyer Belediye Başkan adayı Hüseyin Coşkun hayatı ve biyografisi

28 Mart 2024 13:38 - Güncelleme : 28 Mart 2024 14:02

AK Parti'nin Sarıyer Belediye Başkan adayı Hüseyin Coşkun merak edilen isimler arasında yer aldı. Gündemde olan isimin aslen nereli olduğu ve siyasi kariyeri araştırılıyor. Detaylar haberimizde...

HÜSEYİN COŞKUN KİMDİR?

Hüseyin Coşkun 1978 yılında Sarıyer'de dünyaya geldi. Üniversiteye kadar eğitim öğretimini Sarıyer'de tamamladıktan sonra Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ne girdi. Buradan mezun olan isim tekstil üzerine faaliyet gösteren aile şirketinde yöneticilik yapıyor. Siyasete ilk olarak 2003 yılında AK Parti Sarıyer İlçe Yönetim Kurulu Üyesi olarak adım attı. 2009-2012 yılları arasında AK Parti Sarıyer İlçe Başkan Yardımcılığı görevini sürdürdü. 2009 yılına gelindiğinde yapılan yerel seçimlerde Sarıyer Belediye Meclis Üyeliği, 2014 yılında ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Sarıyer Belediye Meclis Üyelikleri görevine seçildi. İBB Çevre ve Enerji Komisyonu Üyeliği, Sarıyer Belediyesi İmar Komisyonu üyeliği yapan Hüseyin Coşkun, birçok sivil toplum kuruluşlarında kurucu ve yönetim kurulu üyeliği gibi görevler yapmış ve devam etmektedir.

2019 seçimlerinde ise Sarıyer Belediyesi Ak Parti Grup Başkan Vekili ve İBB Meclis üyeliği görevine seçilmiştir. Bir dönem SarıyerKızılayı Yönetim Kurulu Üyeliği ve Sarıyer Spor Kulübü'nde As Başkanlık da yapan Hüseyin Coşkun 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde AK Parti'den Sarıyer Belediye Başkan adayı olmuştur. Hüseyin Coşkun iyi derecede İngilizce bilmektedir.

HÜSEYİN COŞKUN EVLİ Mİ?

Hüseyin Coşkun evli ve üç çocuk babasıdır.