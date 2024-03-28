AK Parti Seferihisar Belediye Başkan adayı Ahmet Aydın'ın hayatı ve biyografisi

28 Mart 2024 20:14 - Güncelleme : 28 Mart 2024 20:22

Yerel seçime az bir süre kala vatandaşlar AK Parti'nin Seferihisar Belediye Başkan adayını hayatını araştırıyor. Son zamanlarda gündemde yer alan Ahmet Aydın kimdir, kaç yaşında? İşte detaylar...

AHMET AYDIN KİMDİR?

1 Mart 1971 yılında Adıyaman'da dünyaya geldi. Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanvekilidir. Evli ve 2 çocuk sahibi olan Aydın, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Ana Bilim Dalı ders programını bitiren Ahmet Aydın, sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde radyoloji teknisyenliği yapmıştır.

2007, 2011, Haziran 2015, Kasım 2015 ve 2018 genel seçimlerinde AK Parti Adıyaman milletvekili seçilmiştir. 22 Haziran atama kararlarıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı olarak atandı. 31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti Seferihisar Belediye Başkan adayıdır.