AK Parti Sultanbeyli Belediye Başkan adayı Ali Tombaş'ın hayatına dair bilgiler

28 Mart 2024 12:47 - Güncelleme : 28 Mart 2024 12:59

Ali Tombaş AK Parti'nin Sultanbeyli Belediye Başkan adayı oldu. 31 Mart 2024 yerel seçimlerine kısa süre kala ismin kaç yaşında, nereli, kim olduğu gibi sorular gündeme geldi. İşte detaylar...

ALİ TOMBAŞ KİMDİR?

Ali Tombaş 1973 yılında Ordu'nun Ünye İlçesi'nde dünyaya geldi. İlköğretimini Koztepe İlkokulu'nda, orta ve lise eğitimin öğretimini ise Ünye İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı. Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü mezunu olan Ali Tombaş, okul yıllarından sonra kendi şirketinde ticari faaliyetlerini sürdürdü. 1992 yılında Ünye İmam Hatip Lisesi Milli Gençlik Vakfı Öğrenci Temsilciliği ile sivil toplum kuruluşlarında göre almaya başlayan isim, 2014-2018 yılları arasında Ensar Vakfı Sultanbeyli Şube Başkanlığı yaptı. Siyasete ise ilk olarak 1994 yılında Refah Partisi Gençlik Kolları Başkanlığı ile başladı. AK Parti'nin kuruluşundan itibaren ise, Sultanbeyli Ahmet Yesevi Mahallesi Mahalle Yönetim Kurulu Üyeliği, Sultanbeyli Belediye Meclis Üyeliği ve Encümen Üyeliği görevlerini sürdürdü.

2008 yılında AK Parti'den Sultanbeyli İlçe Kongresinde İlçe Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi. 2018 yılına kadar Tanıtım Medya, Halka İlişkiler, Seçim İşleri ve Teşkilatlanma Birim Başkanlığı görevlerini sürdürdü. AK Parti 6. ve 7. Olağan İlçe Kongrelerinde İlçe Başkanı olarak seçildi. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde ise AK Parti Sultan Beyli Belediye Başkan adayı olarak gösterildi.

ALİ TOMBAŞ EVLİ Mİ?

Ali Tombaş evli ve iki çocuk babasıdır.