AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan adayı Ömer Arısoy'un hayatı ve siyasi kariyeri

28 Mart 2024 10:21 - Güncelleme : 28 Mart 2024 10:38

AK Parti'nin İstanbul Zeytinburnu Belediye Başkan adayı Ömer Arısoy son zamanlarda insanlar tarafından oldukça merak ediliyor. İnsanlar hayatını ve kariyerini araştırıyor. Yerel seçimlerin yaklaşması ile birlikte araştırmalar da artmaya başladı. Ömer Arısoy'un hayatı ve kariyeri...

ÖMER ARISOY KİMDİR?

Ömer Arısoy 1974 yılında Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini burada tamamladıktan sonra 1989 yılında Marmara Üniversitesi Basın - Yayın Yüksekokulu'na girdi. Burada üç yıl devam ettikten sonra 1992'de İstanbul Hukuk Fakültesi'ne girmeye hak kazandı. 1997 yılında mezun olduktan sonra serbest avukatlık yaptı. 1999 yılına gelindiğinde ise Zeytinburnu Belediyesi Başkan Danışmanı olarak görev aldı. 2004 yılında ise Başkan Yardımcısı oldu. 10 yıl boyunca hukuk işleri, bilgi işlem, yazı işleri, kültür ve insan kaynakları gibi görevlerde sorumluluklarını yaptı. Encümen ve İhale komisyonu başkanlığı da yapan Ömer Arısoy Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları'nı da yönetti.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı olarak 2014 yılında göreve getirildi. Doğal ve kültür mirasla uyumlu konut politikası oluşturma ve katkı sağlama üzerine "Ev" ve "Şehir" seminerleri düzenledi. TOKİ Kültür Yayınları'nı hayata geçirdi. 2016 yılına gelindiğinde ise Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı olarak atandı. 3. Milli Kültür Şurası, 3. Turizm Şurası ve 6. Ulusal Yayın Kongresi'nin düzenlenmesinde etkili bir rol aldı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesi ile birlikte Temmuz 2018 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı olarak göreve atandı. Bu görevinden 2018 yılında ayrıldı ve 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Zeytinburnu ilçe belediye başkanı olarak aday oldu. 5. Belediye başkanı olarak seçilen Ömer Arısoy aynı zamanda Türk Dünyası Belediyeler Birliği yönetim kurulu üyesidir.

ÖMER ARISOY KİMDİR?

Ömer Arısoy evli ve üç çocuk babasıdır.