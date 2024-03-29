Arif Güçlü kimdir, nereli? CHP Ankara Evren Belediye Başkan adayı Arif Güçlü hayatı ve biyografisi

29 Mart 2024 13:19 - Güncelleme : 29 Mart 2024 13:19

Ankara'da Mahalli İdareler Seçimi için adaylar araştırılıyor. Cumhuriyet Halk Partisi tarafından Ankara'nın Evren ilçesinde Arif Güçlü, aday olarak gösterildi. Peki, CHP Evren Belediye Başkan Adayı Arif Güçlü kimdir? Arif Güçlü kaç yaşında, nereli?

ARİF GÜÇLÜ KİMDİR?

Arif Güçlü, 1965'te Evren'de doğdu. Emekli memur olan Güçlü'nün memleketi Ankara Evrendir. Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında siyaset hayatına devam eden Arif Güçlü, Atatürkçü Düşünce Derneği Evren Temsilcisi olarak görev yapıyor.

Arif Güçlü, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimi'nde CHP Evren Belediye Başkanlığı için yarışacak.