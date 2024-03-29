Yüksel Yalçın kimdir, nereli? CHP Güngören Belediye Başkan adayı Yüksel Yalçın hayatı ve biyografisi

29 Mart 2024 13:08 - Güncelleme : 29 Mart 2024 13:07

İstanbul'da Mahalli İdareler Seçimi için adaylar araştırılıyor. CHP tarafından İstanbul'un Güngören ilçesinde Yüksel Yalçın aday olarak gösterildi. Peki, CHP Güngören Belediye Başkan Adayı Yüksel Yalçın kimdir? Yüksel Yalçın kaç yaşında, nereli?

YÜKSEL YALÇIN KİMDİR?

Yüksel Yalçın, 1970 yılında doğdu. 1991'de Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Beykent Üniversitesi'nde Genel İşletmecilik alanında yüksek lisansını tamamladı. Yalçın, şu anda İstanbul Aydın Üniversitesi'nde İşletme Doktora Programı'nda tez aşamasına devam ediyor.

Yüksel Yalçın, 1992 yılında ilk olarak otomotiv sektöründe Kalite Yönetimi ve aydınlatma sektöründe Üretim Planlama ve Kalite Yönetimi alanlarında görev aldı. Kendi danışmanlık şirketini kurduktan sonra birçok firma için Yönetim Sistemleri Danışmanlık hizmeti verdi.

Japon ortaklı Öztiryakiler Firması'nda Genel Müdürlük yaptı ve 13 Kasım 2020'den itibaren İBB İştiraklerinden İstanbul Enerji A.Ş.'nin Genel Müdürü olarak atandı.

Yüksel Yalçın, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimi'nde CHP Güngören Belediye Başkanlığı için yarışacak.