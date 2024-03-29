Mesut Öksüz kimdir, nereli? CHP Başakşehir Belediye Başkan adayı Mesut Öksüz hayatı ve biyografisi

29 Mart 2024 12:55 - Güncelleme : 29 Mart 2024 12:55

İstanbul'da Mahalli İdareler Seçimi için adaylar araştırılıyor. CHP tarafından İstanbul'un Başakşehir ilçesinde Mesut Öksüz aday olarak gösterildi. Peki, CHP Başakşehir Belediye Başkan Adayı Mesut Öksüz kimdir? Mesut Öksüz kaç yaşında, nereli?

MESUT ÖKSÜZ KİMDİR?

Mesut Öksüz, 13 Mart 1968 yılında Alibeyköy, İstanbul doğdu. Aslen Sivaslıdır. Esenler İbrahim Turan Lisesi'nden 1986, Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden 1991 yılında mezun oldu.

Mesut Öksüz, inşaat sektöründe ulusal ve uluslararası ticaret alanında deneyim kazandı. Öksüz, inşaat mühendisliği ve ticaret alanındaki tecrübesini kullanarak insan odaklı projeler geliştirdi. Özellikle Başakşehir ilçesinde sosyal, kültürel ve ekonomik varlığı canlandırmaya yönelik projeler üzerinde çalıştı.

Mesut Öksüz, 2019 yılından bu yana Züccaciyeciler Derneği'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdüren Öksüz, çeşitli ticaret ve iş dünyası kuruluşlarında aktif olarak yer almaktadır. Cumhuriyet Halk Partisi tarafından 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nde Başakşehir Belediyesi Başkan Adayı olarak gösterilmiştir.

Mesut Öksüz, evli ve iki çocuk babasıdır.

Mesut Öksüz, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimi'nde CHP Başakşehir Belediye Başkanlığı için yarışacak.