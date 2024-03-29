Onur Soytürk kimdir, nereli? CHP Zeytinburnu Belediye Başkan adayı Onur Soytürk hayatı ve biyografisi

29 Mart 2024 12:48 - Güncelleme : 29 Mart 2024 12:47

İstanbul'da Mahalli İdareler Seçimi için adaylar araştırılıyor. CHP tarafından İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde Onur Soytürk aday olarak gösterildi. Peki, CHP Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Onur Soytürk kimdir? Onur Soytürk kaç yaşında, nereli?

ONUR SOYTÜRK KİMDİR?

Onur Soytürk, Mimar Sinan Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü mezunudur. İş hayatına 2005 yılında İstanbul Metropoliten Planlama Merkezi'nde (İMP) başlayan Soytürk, İstanbul'un çevre düzeni planlarının oluşturulma sürecinde önemli roller üstlendi.

Onur Soytürk, Netcad firmasında 2006-2009 yılları arasında GIS uzmanı olarak çalıştıktan sonra, 2009-2011 yıllarında Gaziosmanpaşa Belediyesi'nde şehir plancısı olarak görev yürüttü.

Onur Soytürk, 2011-2012 yılları arasında Amplio şirketinde Gayrimenkul Geliştirme Müdürü olarak çalıştı. 2012 yılından bu yana Kentsel Yenileme Merkezi şirketinin Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü olarak görev yapıyor. Ayrıca, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi dahil olmak üzere birçok il ve ilçenin kentsel dönüşüm projelerinde yer aldı.

Onur Soytürk, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimi'nde CHP Zeytinburnu Belediye Başkanlığı için yarışacak.