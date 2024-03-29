CHP İstanbul Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Adayı Hakan Bahçetepe kimdir? Hayatı ve biyografisi

29 Mart 2024 12:44 - Güncelleme : 29 Mart 2024 12:45

36 yaşında ve evli olan Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Adayının özgeçmişi merak ediliyor. Hakan Bahçetepe’nin hayatına dair detaylar haberimizde.

Bahçetepe’nin Gaziosmanpaşa’ya vaatleri neler?

HAKAN BAHÇETEPE KİMDİR?

Aslen Erzincanlı bir ailenin ilk çocuğu olan Bahçetepe 1988 yılında İstanbul Gaziosmanpaşa’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Gaziosmanpaşa’da aldıktan sonra üniversite hayatı İstanbul Aydın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Muhasebe ve Finans Yönetimi bölümünü kazanmasıyla başladı.

Lisans eğitimini tamamladıktan sonra yine aynı üniversitede İşletme Yönetimi yüksek lisans eğitimini tamamladı.

Çalışma hayatı babasının esnaf dükkanında çalışmasıyla başladı.

2017 yılında CHP İstanbul İl Başkan Yardımcılığı görevine getirildi ve 2019 yılına kadar bu görevini sürdürdü.

2019-2023 yılları arasında Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığı görevini yaptı.

GAZİOSMANPAŞA’YA VAATLERİ

Başkan Adayı Bahçetepe, ilkokul öğrencilerine beslenme çantası ve kırtasiye desteği ve üniversite öğrencilerine yemek desteğinde bulunacağını internet sitesinden duyurdu.