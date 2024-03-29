Hasan Mutlu kimdir, nereli? CHP Bayrampaşa Belediye Başkan adayı Hasan Mutlu hayatı ve biyografisi

29 Mart 2024 12:40 - Güncelleme : 29 Mart 2024 12:40

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İstanbul'da Mahalli İdareler Seçimi için adaylar araştırılıyor. CHP tarafından İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde Hasan Mutlu aday olarak gösterildi. Peki, CHP Bayrampaşa Belediye Başkan Adayı Hasan Mutlu kimdir? Hasan Mutlu kaç yaşında, nereli?

HASAN MUTLU KİMDİR?

Hasan Mutlu, 22 Haziran 1961’de Safranbolu Karabük’te dünyaya geldi. İlk ve orta öğretimini Fatih’te tamamladıktan sonra, İstanbul Vefa Lisesi’nde lise eğitimine devam etti. 19 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fizik – Matematik Bölümü’nden mezun oldu.

Hasan Mutlu 1984 yılından bu yana eğitim sektöründe hizmet verirken 2011 yılında Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanlığı görevinde bulundu. 2011 yılında Bayrampaşa Atatürkçü Düşünce Derneği Kurucu Başkanlığı'nı üstlendi.

Hasan Mutlu, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimi'nde CHP Bayrampaşa Belediye Başkanlığı için yarışacak.