Ramazan Değerli kimdir, nereli? CHP Ankara Altındağ Belediye Başkan adayı Ramazan Değerli hayatı ve biyografisi

29 Mart 2024 10:53 - Güncelleme : 29 Mart 2024 10:55

Ankara'da Mahalli İdareler Seçimi için adaylar araştırılıyor. Cumhuriyet Halk Partisi tarafından Ankara'nın Altındağ ilçesinde Ramazan Değerli, aday olarak gösterildi. Peki, CHP Çamlıdere Belediye Başkan Adayı Ramazan Değerli kimdir? Ramazan Değerli kaç yaşında, nereli?

RAMAZAN DEĞERLİ KİMDİR?

Ramazan Değerli, 1971 yılında Ankara'nın Altındağ ilçesinde doğdu. Küçük yaşlarında ailesi ile birlikte Altındağ’a taşındı ve ilk ve ortaokulunun yanı sıra liseyi de burada tamamladı.

Gazi Üniversitesi İstatistik Bölümünden Mezun olan Ramazan Değerli, siyasete 1990 yılında Anavatan Partisinin gençlik kollarındaki çalışmaları ile başladı. 1993 yılında Anavatan Partisinin il gençlik kolları başkanlığını yaptı. 2019 yılında ise İyi Parti’den birinci sıra meclis adayı oldu. 28. dönem Ankara 2. bölge 6. sıra milletvekili adayı olan Ramazan Değerli, partiden Aralık 2023 yılında ise istifa etti.

Ramazan Değerli ayrıca Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin şirketinden BEL-PA’da Genel Müdürlüğü görevini yürüttü.

Ramazan Değerli, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimi'nde CHP Altındağ Belediye Başkanlığı için yarışacak.