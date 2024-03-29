Mesut Özarslan kimdir, nereli? CHP Ankara Keçiören Belediye Başkan adayı Mesut Özarslan hayatı ve biyografisi

29 Mart 2024 10:35 - Güncelleme : 29 Mart 2024 10:34

Ankara'da Mahalli İdareler Seçimi için adaylar araştırılıyor. Cumhuriyet Halk Partisi tarafından Ankara'nın Keçiören ilçesinde Mesut Özarslan, aday olarak gösterildi. Peki, CHP Keçiören Belediye Başkan Adayı Mesut Özarslan kimdir? Mesut Özarslan kaç yaşında, nereli?

MESUT ÖZARSLAN KİMDİR?

Mesut Özarslan, 1976 yılında Sivas'ta dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Sivas'ta tamamladı.Lise eğitimini de aynı şehirde aldı. Konya Selçuk Üniversitesi'nde İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Özarslan, aynı üniversitede yüksek lisansını tamamlamış ve akademik kadroda görev aldı.

Mesut Özarslan, profesyonel kariyerine TOKİ Altyapı ve Zemin Etüd Şube Müdürlüğü göreviyle başldı. Daha sonra Başbakanlık Pakistan Deprem Bölgesi Koordinatörü olarak görev yaptı ve sonrasında kendi mühendislik şirketi Geolimit Mühendislik A.Ş.'yi kurarak yönetim kurulu başkanlığı yaptı.

Mesut Özarslan, siyasi kariyerine de adım attı ve 27. dönem İYİ Parti Ankara milletvekili adayı oldu. Ancak Aralık 2023'te İYİ Parti'den istifa etti.

Mesut Özarslan, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimi'nde CHP Keçiören Belediye Başkanlığı için yarışacak.