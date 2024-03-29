Halil Tuncay kimdir, nereli? CHP Ankara Pursaklar Belediye Başkan adayı Halil Tuncay hayatı ve biyografisi

29 Mart 2024 10:06 - Güncelleme : 29 Mart 2024 10:05

Ankara'da Mahalli İdareler Seçimi için adaylar araştırılıyor. Cumhuriyet Halk Partisi tarafından Ankara'nın Pursaklar ilçesinde Halil Tuncay, aday olarak gösterildi. Peki, CHP Pursaklar Belediye Başkan Adayı Halil Tuncay kimdir? Halil Tuncay kaç yaşında, nereli?

HALİL TUNCAY KİMDİR?

Halil Tuncay, 30 Temmuz 1982 doğumludur. Babasının Polis memuru olması sebebi ile ilkokul 3. sınıfa kadar Diyarbakır’da ‘Şehit Polis Mehmet Erçin İlköğretim Okulu’nda okudu, 4. sınıf ve sonrasını ‘Ülker İlköğretim Okulu’nda tamamladı. Lise öğrenimini de ‘Pursaklar Lisesi’nde tamamladı.

Kırıkkale Üniversitesi İnşaat Bölümü‘nden mezun oldu. Vatani görevini 2005-2007 yılları arasında Hakkâri Yüksekova’da yaptı. Askerlik sonrası Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinden (Lisans) mezun oldu.

Halil Tuncay, 2007 yılında Pursaklar Belediyesi İmar ve Fen İşleri Müdürlüklerinde çalıştı. Fen İşlerinde asfalt, park bahçe yapım işlerinin başında Şantiye Şefi pozisyonunda görev almıştır. İmar Müdürlüğünde ise ilk ‘’Dedeler ve Torunlar’’ lokali, ‘’Muhtarlık Binaları’’, ‘’Kadınlar Lokali’’ ve Beş yol ‘’Muhsin Yazıcıoğlu Meydanı’’ gibi, Pursaklar’ın ilçe olmasına vesile olan projelerin Şantiye Şefliğini yaptı. Bu projelere ilaveten Saray ‘’Türk Bayraklı Kapalı Pazar alanı, Saray ‘’Nikâh ve Konferans Salonu’’, Saray ‘’Yavuz Selim Camii’’ şantiyesi, Merkez Camii karşısında ki ‘’Belediye Binası ve Başkanlık Makam Katı’’ projelerinde aktif olarak Kontrollük, Satın Alma ve Şefliği yaptı.

Halil Tuncay, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimi'nde CHP Pursaklar Belediye Başkanlığı için yarışacak.