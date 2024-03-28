28 Mart 2024 23:27 - Güncelleme : 28 Mart 2024 23:29
CHP İstanbul Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Hasan Akgün kimdir? Hayatı ve biyografisi
Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde tekrar Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı oldu. Hasan Akgün kaç yaşında, aslen nereli?
Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber
67 yaşında olan Büyükçekmece Belediye Başkan adayının hayatı merak ediliyor. Akgün’ün Büyükçekmece’ye vaatleri neler?
HASAN AKGÜN KİMDİR?
1957 yılında Trabzon’un Araklı ilçesinde doğdu. İlköğretimini Adapazarı Kaynarca’da, ortaöğretimini Florya Şenlikköy Ortaokulu’nda tamamlamıştır. Lise eğitimini Yeşilköy 50.Yıl Lisesi’nde aldı. Yükseköğretimini çalışma hayatıyla birlikte sürdüren Akgün, ilk belediyecilik hayatına 1975 yılında Sefaköy Belediyesinde başladı.
1978 yılında İstanbul Yabancı Diller Yüksekokulundan mezun oldu.
Hasan Akgün evli ve 4 çocuk babasıdır.
BÜYÜKÇEKMECE’YE VAATLERİ
Belediye Başkan Adayı Akgün, Mimar Sinan Sahil Meydanı, Cumhuriyet Kent Meydanı, Çakmaklı Parkı, Nazım Hikmet Parkı, Mimoraba Kapalı Fuar ve Sergi Projeleri olduğunu belirtti.
Kaynak: TGRT Haber