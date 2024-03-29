CHP İstanbul Sultangazi Belediye Başkan Adayı Ferhat Epözdemir kimdir? Hayatı ve biyografisi

29 Mart 2024 09:58 - Güncelleme : 29 Mart 2024 10:01

50 yaşında olan belediye başkan adayı Epözdemir’in hayatı araştırılıyor. Sultangazi Belediye Başkan Adayının hayatına dair bilgiler haberimizde. Ferhat Epözdemir’in Sultangazi’ye vaatleri neler?

FERHAT EPÖZDEMİR KİMDİR?

1974 yılında Siirt’in Baykan ilçesinde doğmuştur. Üniversite’yi ilk olarak Açıköğretim Fakültesi Yerel Yönetimler Bölümünde okumuş ve mezun olmuştur. Özel Beykent Üniversitesi Finans ve Borsa bölümü öğrencisidir.

Sivil Toplum ve Sivil Toplum Kuruluşları eğitim programında akademik kapasite eğitim aldı.

Hayatının bir döneminde İstanbul Yaşam Derneği (İYD)’de yönetim kurulu üyeliği ve genel başkan yardımcılığı yapmıştır.

Tema Vakfı Gönüllüsü olan Epözdemir, 2009 yılında CHP Meclis Üyeliği görevine getirildi 2014 yılına kadar bu görevine devam etti. Meclis üyeliği yaptığı dönem boyunca aynı zamanda CHP Belediye Meclisi Grup başkan vekilliği yaptı.

SULTANGAZİ’YE VAATLERİ

İhtiyaç sahiplerine 3 bin TL kira yardımında bulunacağını duyuran Epözdemir’in projelerini anlattı. Nefes Yaşam Merkezleriyle öğrencilere ders çalışma alanı ve kütüphane sunacaklarını, Aktif İstihdam Merkeziyle de işsiz vatandaşlara iş bulacaklarını söylemiştir.