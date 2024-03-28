CHP İstanbul Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Kemal Çebi kimdir? Hayatı ve Biyografisi

28 Mart 2024 23:50 - Güncelleme : 28 Mart 2024 23:54

68 yaşında olan Kemal Çebi’nin hayatı merak ediliyor. Küçükçekmece Belediye Başkan Adayının hayatına dair detaylar haberimizde. Kemal Çebi’nin Küçükçekmece’ye vaatleri neler?

KEMAL ÇEBİ KİMDİR?

1956 yılında Trabzon’da doğdu. Üniversite hayatı Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’yle başladı. 1982 yılında mezun oldu.Evli ve İki çocuk babası olan Çebi 17 yıl boyunca Cennet Barbaros Spor Kulübü başkanlığı yapmıştır.

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Küçükçekmece Belediye Başkanı seçildi.

KÜÇÜKÇEKMECE’YE VAATLERİ

Kemal Çebi Küçükçekmece için; İBB Kaynarca Deresi Islah ve Yaşam Vadisi, Küçükçekmece Kültür Rotası, Katlı Tam Otomatik Otopark, Kartaltepe Camii Yenileme projelerinin olduğunu belirtti.