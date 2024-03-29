29 Mart 2024 10:43 - Güncelleme : 29 Mart 2024 10:42
Mehmet Cengiz kimdir, nereli? CHP Ankara Çamlıdere Belediye Başkan adayı Mehmet Cengiz hayatı ve biyografisi
31 Mart yerel seçimleri için vatandaşlar illerde ve ilçelerde oy vereceği adayları sorgulamaya devam ediyor. Peki, CHP Ankara Çamlıdere Belediye Başkan Adayı Mehmet Cengiz kimdir? Mehmet Cengiz kaç yaşında, nereli, mevcut mesleği nedir, evli mi? Mehmet Cengiz'in vaatleri nedir? Cumhuriyet Halk Partisi Çamlıdere Belediye Başkan Adayı Mehmet Cengiz hayatı ve biyografisi haberimizde.
Editör: Kübra Çelepi / Kaynak: TGRT Haber
Ankara'da Mahalli İdareler Seçimi için adaylar araştırılıyor. Cumhuriyet Halk Partisi tarafından Ankara'nın Çamlıdere ilçesinde Mehmet Cengiz, aday olarak gösterildi. Peki, CHP Çamlıdere Belediye Başkan Adayı Mehmet Cengiz kimdir? Mehmet Cengiz kaç yaşında, nereli?
MEHMET CENGİZ KİMDİR?
Mehmet Cengiz, 1985'te Ankara'nın Çamlıdere ilçesinde doğdu. Kırıkkale Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümünden mezun olan Cengiz, özel sektörde çalıştı, siyasette çeşitli görevlerde bulundu.
Mehmet Cengiz'in daha önce İYİ Parti ilçe başkanlığı görevinde bulunmuştu. Kısa bir süre önce Mehme Cengiz, İYİ Parti'den istifa ettiğini açıklamıştı.
Mehmet Cengiz, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimi'nde CHP Çamlıdere Belediye Başkanlığı için yarışacak.
Kaynak: TGRT Haber