Mehmet Cengiz kimdir, nereli? CHP Ankara Çamlıdere Belediye Başkan adayı Mehmet Cengiz hayatı ve biyografisi

29 Mart 2024 10:43 - Güncelleme : 29 Mart 2024 10:42

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Ankara'da Mahalli İdareler Seçimi için adaylar araştırılıyor. Cumhuriyet Halk Partisi tarafından Ankara'nın Çamlıdere ilçesinde Mehmet Cengiz, aday olarak gösterildi. Peki, CHP Çamlıdere Belediye Başkan Adayı Mehmet Cengiz kimdir? Mehmet Cengiz kaç yaşında, nereli?

MEHMET CENGİZ KİMDİR?

Mehmet Cengiz, 1985'te Ankara'nın Çamlıdere ilçesinde doğdu. Kırıkkale Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümünden mezun olan Cengiz, özel sektörde çalıştı, siyasette çeşitli görevlerde bulundu.

Mehmet Cengiz'in daha önce İYİ Parti ilçe başkanlığı görevinde bulunmuştu. Kısa bir süre önce Mehme Cengiz, İYİ Parti'den istifa ettiğini açıklamıştı.

Mehmet Cengiz, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimi'nde CHP Çamlıdere Belediye Başkanlığı için yarışacak.