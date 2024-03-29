CHP Şişli Belediye Başkan Adayı Resul Emrah Şahan kimdir? Hayatı ve biyografisi

29 Mart 2024 10:49 - Güncelleme : 29 Mart 2024 10:53

42 yaşında olan Şişli Belediye Başkan Adayı Şahan’ın hayatı araştırılıyor. Resul Emrah Şahan’ın hayatına dair bilgiler haberimizde yer almaktadır. Belediye Başkan Adayının Şişli’ye vaatleri neler?

RESUL EMRAH ŞAHAN KİMDİR?

1982 yılında Ankara’da doğan Şahan yükseköğretimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama bölümünden 2005 yılında mezun olarak tamamladı.

2005 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Metropolitan Planlama ve Tasarım Merkezi’nde 1 yıl çalıştı. Teknik Koordinasyon ve Projeler Birimi Koordinatörü olarak katılımcı kent planlama ve AR-GE çalışmaları konusunda projeler geliştirdi.Beylikdüzü Vizyon 2030 çalışmasında rol aldı.

Şişli’de Kentsel Dönüşüm ve Planlama çalışmalarınınn koordinasyonunu yürüttü aynı zamanda Şişli Afet Yönetim Planı’nın hazırlanmasında yer almıştır.

ŞİŞLİ’YE VAATLERİ

Yeni evlenenlere eğitim ve destek programının olduğunu söyleyen Şahan, Uluslararası Fuar, Kongre, Festival ve Etkinlikler düzenleyeceklerini, Mahalle Etkinlik Salonları kuracaklarını ve Engelli Hayvan Sahiplendirme ve Barınma Alanı projelerini anlattı.