Bahar dizisi Parla kim? Sena Kalıp yer aldığı projeler ve biyografisi

28 Mart 2024 00:26 - Güncelleme : 28 Mart 2024 00:30

Bahar dizisinin güçlü kadrosunda yer alan ve Parla karakterine hayat veren Sena Kalıp, dizinin izleyicileri tarafından merakla takip ediliyor. Peki, Parla'yı canlandıran Sena Kalıp kimdir?

BAHAR DİZİSİNDE PARLA KİMDİR?

Bahar dizisinde Parla karakterine hayat veren isim Sena Kalıp'tır. Bahar'ın yaşadığı zorluklarla mücadele ettiği dizide, Parla'nın gelmesi yeni bir dönemin başlangıcı olacaktır. Sena Kalıp, bu karakterle ekranlara damga vuruyor.

SENA KALIP KİMDİR?

Sena Kalıp, 2000 yılında doğmuş ve tiyatro oyunculuğu alanında kendini göstermiştir. Aynı zamanda sosyal medyada 'Senammiaonline' adıyla tanınan Kalıp, yetenekleriyle dikkat çekmektedir. Oyunculuğundaki başarıları ve dikkat çeken performansıyla Sena Kalıp, Bahar dizisinin önemli isimlerinden biri olarak kendini kanıtlamaktadır.