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22 Mart 2024 01:41 - Güncelleme : 22 Mart 2024 01:44

Bahar Öztan kimdir? Yeşilçam'ın Gamzeli Güzeli vefat etti

Bahar Öztan kimdir? Yeşilçam'ın sevilen oyuncusu Bahar Öztan, kanser tedavisi gördüğü süreçte hayatını kaybetti. İşte detaylar...

Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
Bahar Öztan kimdir? Yeşilçam&#039;ın Gamzeli Güzeli vefat etti

Yeşilçam'ın sevilen oyuncusu Bahar Öztan, kanser tedavisi gördüğü süreçte hayatını kaybetti. Peki, Bahar Öztan kimdir? İşte, Bahar Öztan'ın hayatı ve vefatıyla ilgili detaylar...

BAHAR ÖZTAN KİMDİR?

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden biri olan Bahar Öztan, 11 Ağustos 1962'de İskenderun'da dünyaya geldi. Reklam filmleriyle başladığı sanat hayatında "Gamzeli güzel" olarak tanındı. 

Bahar Öztan kimdir? Yeşilçam'ın Gamzeli Güzeli vefat etti - 1. Resim

CENAZE NAMAZI VE DEFIN DETAYLARI

Bahar Öztan'ın vefatı sevenlerini derin bir üzüntüye boğdu. Oğlu Yiğit Çolak, acı haberi sosyal medya üzerinden duyurdu. Öztan'ın cenazesi, yarın ikindi vakti Şakirin Camisi'nde kılınacak namazın ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

 

Kaynak: TGRT Haber
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