CHP Ayaş Belediye Başkan adayı İzzet Demircioğlu'nun hayatı ve biyografisi

29 Mart 2024 11:53 - Güncelleme : 29 Mart 2024 11:59

Yerel seçimlerin yaklaşması ile birlikte CHP Ayaş Belediye Başkan adayı İzzet Demircioğlu insanlar tarafından merak ediliyor. Vatandaşlar İzzet Demircioğlu'nun hayatını ve kariyerini araştırıyor. İşte detaylar...

İZZET DEMİRCİOĞLU KİMDİR?

İzzet Demircioğlu üniversite mezundur. İş insanı olan İzzet Demircioğlu 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP'den Ayaş Belediye Başkan adayı olmuştur.