CHP Bakırköy Belediye Başkan adayı Ayşegül Ovalıoğlu hakkında bilgiler

29 Mart 2024 09:30 - Güncelleme : 29 Mart 2024 09:40

Vatandaşların merak ettiği isimler arasında Ayşegül Ovalıoğlu yer aldı. Seçime kısa süre kala CHP Bakırköy Belediye Başkan adayı Ayşegül Ovalıoğlu'na dair merak edilenler kaç yaşında, evli mi gibi sorular ile araştırıldı. Detaylar...

AYŞEGÜL OVALIOĞLU KİMDİR?

1975 senesinde İstanbul'da dünyaya geldi. 1988 sensinde ailesi ile Bakırköy'e taşındı. Özel Üsküdar Fen Lisesi’nde eğitim gördükten sonra İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun olmuştur. Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin Cerrahisi kliniğinde eğitim alan Ovalıoğlu, 2020 yılında Beyin ve Sinir Cerrahisi Doçenti olmuştur.

Harvard, Zürih ve Florida Üniversitelerinde akademik çalışmalar yaptı. Avrupa Beyin Cerrahisi Dernekleri Birliği’nin eğitim programına dahil olan Ovalıoğlu, İstanbul Valiliği tarafından Takdirname ile ödüllendirilmiştir. 22 orijinal makale, 52 bildiri, 7 adet kitap bölüm yazarlığı vardır.

2009 yerel seçimlerinde CHP’den İstanbul Büyükşehir ve Güngören belediye meclis üyesi seçildi. 31 Mart yerel seçimlerinde CHP Bakırköy Belediye Başkan adayıdır.