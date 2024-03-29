CHP Gölbaşı Belediye Başkan adayı Yakup Odabaşı'nın hayatına dair bilgiler

29 Mart 2024 11:06 - Güncelleme : 29 Mart 2024 11:15

Son zamanlarda gündemde yer alan isimlerden biri olan Yakup Odabaşı'nın hayatı ve kariyeri insanlar tarafından merak ediliyor. İnsanlar CHP Gölbaşı Belediye Başkan adayı Yakup Odabaşı'nı yerel seçimlerin yaklaşması ile birlikte daha çok aratıyor. Hayatı hakkında detaylar haberimizde...

YAKUP ODABAŞI KİMDİR?

Yakup Odabaşı 1960 yılında Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde dünyaya geldi. Burada ilk, orta ve lise eğitim öğretimini tamamladıktan sonra Ankara Gazi Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun oldu. Üniversiteyi bitirdikten sonra iş hayatına atılan Yakup Odabaşı, ticaret ve sanayi kuruluşlarında ekonomi danışmanlığı yaptı. Siyasete ise ilk olarak Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)'den adım attı. İki dönem partide kurucu İlçe Başkanlığı yaptı. Yakup Odabaşı 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP'den Gölbaşı Belediye Başkan adayı oldu.

YAKUP ODABAŞI EVLİ Mİ?

Yakup Odabaşı evli ve iki çocuk sahibidir.