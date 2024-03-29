CHP Haymana Belediye Başkan adayı Levent Koç'un hayatı ve biyografisi

29 Mart 2024 10:57 - Güncelleme : 29 Mart 2024 11:03

Yerel seçimlerin yaklaşması ile birlikte partilerin adayları da merak ediliyor. CHP Haymana Belediye Başkan adayı Levent Koç'un hayatı ve kariyer insanlar tarafından arama motorlarında araştırılıyor. Levent Koç kimdir, evli mi, memleketi neresi, kaç yaşında gibi soruların cevapları aranıyor. İşte detaylar...

LEVENT KOÇ KİMDİR?

Levent Koç üniversite mezunu ve okul müdürüdür. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP'den Haymana Belediye Başkan adayı olmuştur.