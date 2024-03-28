CHP İstanbul Ataşehir Belediye Başkan Adayı Onursal Adıgüzel kimdir? Hayatı ve biyografisi

28 Mart 2024 17:28 - Güncelleme : 28 Mart 2024 18:16

39 yaşında olan Onursal Adıgüzel’in hayatı araştırılıyor. Adıgüzel’in özgeçmişi ve vaatlerine dair detaylar haberimizde. Onursal Adıgüzel’in seçim vaatleri neler?

ONURSAL ADIGÜZEL KİMDİR?

1985 yılında Malatya’da doğdu. Üniversite hayatına Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünü kazanarak başladı. Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde yüksek lisans eğitimi devam etmektedir.Çeşitli firmalarda endüstri mühendisi ve yönetici olarak görev yapmıştır.

Siyasi hayatı 2010 yılında CHP gençlik kollarında MYK üyesi olmasıyla başlamıştır. 2018-2023 yılları arasında CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden sorumlu başkan yardımcılığı görevini sürdürdü.

ATAŞEHİR’E VAATLERİ

Adıgüzel, halkın ihtiyaçlarına duyarlı bir şekilde hareket edeceğini ve Ataşehir halkının beklentilerine göre çalışacaklarını belirtti.